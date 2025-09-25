ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال میں 4 نئے آپریشن تھیٹرز فعال
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کمپلیکس کی تزئین وآرائش مکمل، 4 نئے آپریشن تھیٹرز فعال کرد ئیے ، آج سے مختلف امراض کے مریضوں کے باقاعدہ آپریشن شروع کرد ئیے جائیں گے سول ہسپتال میں پہلے 6 آپریشن تھیٹرز تھے۔
جہاں مختلف شعبہ جات کے زیر علاج مریضوں کے آپریشن کئے جاتے اور شعبہ جات کے لحاظ سے دن اور اوقات مقرر تھے گزشتہ روز انچارج مانیٹرنگ ڈی ایچ کیو اور میڈیکل کالج ٹیچنگ ہسپتال محمد نواز چوہان نے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمن کے ہمراہ نئے آپریشن تھیٹر کمپلیکس کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا اس دوران سٹاف نے تمام آپریشن تھیٹررومز اور ان کے جدید میڈیکل آلات کے متعلق بریفنگ دی اور بتایا کہ مزید چار آپریشن تھیٹرز فعال ہوچکے میڈیکل ایکوپمنٹس اور عملہ مہیا کردیا گیا۔ اس دوران گفتگو کرتے ہوئے ایم پی اے نواز چوہان اور ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمن نے بتایا کہ نئے آپریشن تھیٹرز فعال ہونے سے ہسپتال میں 10آپریشن تھیٹرز ہوچکے ہیں جو ایک ہی وقت میں زیر علاج مریضوں کے مختلف امراض کا علاج اور آپریشن کریں گے جس سے مریضوں کو آپریشن کیلئے طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا سرجن ڈاکٹرز کی فہرست کے مطابق نئے آپریشن تھیٹرز میں آج سے آپریشن شروع ہوجائیں گے ۔