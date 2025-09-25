حافظ آباد:ریت میں دبے ٹریکٹرز ، سامان نکالنے کے اقدامات
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نر جس خاتون جعفری نے سیلاب متاثرہ دیہات کاکشال اور بہک احمد یار کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیلابی پانی اور ریت میں دبے متاثرین کے ٹریکٹر زاور دیگر ضروری سامان کو نکالنے کیلئے اقدامات کا جائزہ لیا ۔
جہاں محکمہ لائیو سٹا ک کے ڈاکٹروں اور دیگر ویٹر نری سٹاف نے جانوروں کی ٹریٹمنٹ اور ویکسی نیشن کی ۔دریائے چناب میں آنے والے حالیہ سیلاب سے کاکشال اور بہک احمد یار شدیدمتاثر ہوئے جہاں دیہاتیوں کا قیمتی سامان ٹریکٹر ، سولر سسٹم اور موٹریں اور زرعی آلات ریت میں دب گئے ۔ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نر جس خاتون جعفری نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ،جہاں فوری طور پر عوام کے علاج معالجہ کے لیے محکمہ صحت، جانوروں کی ویکسی نیشن اور ٹریٹمنٹ کیلئے کیمپوں کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے متاثرین کو یقین دلایا کہ ریت میں پھنسے انکے قیمتی سامان کو نکالنے کیلئے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھر پور انتظامات کئے جائینگے ۔ اس سلسلہ میں علاقہ کے ریونیو افسر وں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں جو اپنی نگرانی میں ہیوی مشینری کیلئے انکا قیمتی سامان نکالنے کیلئے اقدامات کرینگی ۔