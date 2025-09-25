پتنگ بازی کیخلاف مہم ، ایم پی اے پو لیس کیخلا ف پھٹ پڑے
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)ممبر صوبائی اسمبلی عمر فاروق ڈار نے کہا ہے کہ شہر بھر میں پولیس کی جانب سے کائٹ فلائنگ کیخلاف مہم کے دوران بزرگوں پر مقدمات اور شریف شہریوں کے گھروں کے تقدس کی پامالی ہر گز برداشت نہیں کی جائے گی ۔
تھانہ باغبانپورہ کے باہر ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ کائٹ فلائنگ مہم کے دوران 90سالہ بزرگوں کیخلاف مقدمات درج ہورہے ہیں ،جرائم پیشہ افراد کے گھروں میں پولیس ایسے نہیں گھستی جسے وہ اس مہم کے چکر میں شریف شہریوں کے گھروں میں گھس رہی ہے ،کائٹ فلائنگ کے اصل ملزموں کیخلاف زیرو ٹالرنس ہے جبکہ شہریوں پر مقدمات درج کئے جارہے ہیں ،انہوں نے سی پی او ایاز سلیم سے کہا کہ حلقہ پی پی 64 میں 5 روز کی کارروائی دیکھ لیں ،آپ کا سرشرم سے جھک جا ئیگا ۔