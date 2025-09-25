پروبیشنرز آفیسرز کاگجرات میں سیلاب متاثرین کے کیمپ اور فیلڈ ہسپتال کا دورہ
گجرات (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی ہدایت پر سی ایس پی 53ویں کامن سے پروبیشنرز آفیسرز نے ضلع گجرات میں قائم سیلاب متاثرین کے کیمپ اور فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا۔
وفد نے شرقپور میں قائم ٹینٹ فیلڈ ہسپتال کا معائنہ کیا جہاں متاثرہ مریضوں کو بنیادی طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ جہانگیر شبیر بٹ نے افسر وں کو کیمپس میں دستیاب سہولیات اور امدادی اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔بعد ازاں وفد نے خیمہ بستی شہباز پور کا بھی دورہ کیا اور وہاں مقیم متاثرین سے ملاقات کی۔