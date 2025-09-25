صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرویز الٰہی کے ساتھی تنویر حسین پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ ق میں شامل

  • گوجرانوالہ
پرویز الٰہی کے ساتھی تنویر حسین پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ ق میں شامل

گجرات(سٹی رپورٹر )سابق وزیراعلیٰ و صدر پی ٹی آئی پنجاب چودھری پرویز الٰہی کے قریبی ساتھی سابق وائس چیئرمین چودھری تنویر حسین پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مسلم لیگ ق میں شامل ہوگئے۔

 گزشتہ روز لاہور میں مسلم لیگ ق پنجاب کے جنرل سیکرٹری وصوبائی وزیر شافع حسین سے ملاقات کی اور مسلم لیگ ق میں شمولیت کا اعلان کیا ،اس موقع پر سٹی صدر گجرات وچیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ علی ابرار جوڑا، زاہد بھٹی، سابق کونسلر بشارت علی جنجوعہ، چودھری حیدر علی، ذیشان جنجوعہ بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4 ترقیاتی سکیموں کیلئے 13 ارب کے فنڈز منظور

ایل ڈی اے سٹی: 4 بلاکس کے الاٹیز میں پوسیشن لیٹرز تقسیم

کمشنر کا وارث شاہ ؒ کے عرس کے جائزہ کے لئے جنڈیالہ شیر خان دربار کادورہ

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کی اختتامی تقریب

نیسپاک سے تعمیراتی کاموں کے معیار کو یقینی بنانیکی ہدایت

پنجاب میں 81 لاکھ 50 ہزار ٹن ویسٹ ٹھکانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن