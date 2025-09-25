پرویز الٰہی کے ساتھی تنویر حسین پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ ق میں شامل
گجرات(سٹی رپورٹر )سابق وزیراعلیٰ و صدر پی ٹی آئی پنجاب چودھری پرویز الٰہی کے قریبی ساتھی سابق وائس چیئرمین چودھری تنویر حسین پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مسلم لیگ ق میں شامل ہوگئے۔
گزشتہ روز لاہور میں مسلم لیگ ق پنجاب کے جنرل سیکرٹری وصوبائی وزیر شافع حسین سے ملاقات کی اور مسلم لیگ ق میں شمولیت کا اعلان کیا ،اس موقع پر سٹی صدر گجرات وچیئرمین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ علی ابرار جوڑا، زاہد بھٹی، سابق کونسلر بشارت علی جنجوعہ، چودھری حیدر علی، ذیشان جنجوعہ بھی موجود تھے ۔