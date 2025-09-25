صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ ، گلیوں بازاروں میں صفائی ستھرائی کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ و چیئرمین جی ڈبلیو ایم سی نوید احمد کا علی الصبح جی ٹی روڈ، سٹی فلائی اوور، ریلوے لائن کے اطراف فیروزوالا روڈ، چمن شاہ روڈ اور ملحقہ آبادیوں کا تفصیلی دورہ، گلیوں، بازاروں میں صفائی ستھرائی، تجاوزات کے امور کا جائزہ لیا۔

 صفائی کی مجموعی صورتحال پر اظہار اطمینان، روڈ پر سامان رکھنے والے د کاندار کو تنبیہ جاری،ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے فیڈ بیک بھی لیا، کوڑا کرکٹ کی گھروں سے کولیکشن بارے بھی استفسار کیا۔ شہر و ضلع میں صفائی نظام کی بہتری کیلئے مانیٹرنگ کے میکنزم کو سختی نافذ کیا جارہا ہے تاکہ وزیراعلٰی پنجاب کے ویژن ستھرا پنجاب کے تحت شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جاسکے ۔

