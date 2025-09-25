صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹہ نما پوٹری میکرز ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر سیل

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایت پر پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی اور ماحولیاتی تحفظ ایجنسی گجرات کی مشترکہ کارروائی کے دوران متعدد بھٹہ نما پوٹری میکرز کو ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا۔

گیا۔کارروائی میں PERA کی ٹیم جس میں ولید، وارث، ابوبکر اور عدیل شامل تھے جبکہ ای پی اے گجرات کے انسپکٹر مدثر علی اور انسپکٹر رضوان علی نے حصہ لیا۔ ٹیم نے دوران معائنہ واضح کیا کہ متعلقہ پوٹری میکرز نے دھواں کنٹرول کرنے والا نظام نصب نہیں کیا تھا، جس پر انہیں سیل کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں ماحولیاتی تحفظ ایجنسی (EPA) گجرات کے زیر اہتمام اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسامہ ماجد اور انسپکٹر مدثر علی نے مختلف مقامات پر معائنہ کیا۔ اس دوران 15 مقامات کا جائزہ لیا گیا جن میں 10 بھٹے بھی شامل تھے ، جن میں سے 2 زیگ زیگ ٹیکنالوجی کے تحت فعال جبکہ 8 بند پائے گئے ۔ پلاسٹک بیگز کے 15 معائنوں میں 8 کلو شاپنگ بیگز ضبط کیے گئے اور 10 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈینگی سے بچاؤ کی 25 سرگرمیاں اور پانچ انڈسٹریل معائنہ جات بھی مکمل کیے گئے جن میں ایک لاکھ روپے جرمانہ ریکور کیا گیا۔ 

 

