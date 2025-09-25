گیپکو کا نیٹ میٹرنگ ہوسٹنگ تجزیہ کیلئے نیسپاک سے معاہدہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گیپکو نے نیٹ میٹرنگ ہوسٹنگ کیپیسٹی تجزیہ کیلئے نیسپاک کے ساتھ مشاورتی معاہدے پر دستخط کر دئیے ۔
گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی (گیپکو)نے اپنے ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک میں نیٹ میٹرنگ ہوسٹنگ کیپیسٹی کے جامع تجزیے کے لیے نیشنل انجینئرنگ سروسز پاکستان (نیسپاک) کے ساتھ باضابطہ مشاورتی معاہدے پر دستخط کر د ئیے ہیں۔ یہ اسٹریٹجک اقدام وزارت توانائی پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی (پی پی ایم سی اور نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) کی ہدایت کے مطابق کیا جا رہا ہے جس کا مقصد ڈسٹری بیوٹڈ انرجی ریسورسز (ڈی ای آرز)خصوصاً سولر فوٹو وولٹک (پی وی)سسٹمز کو گیپکو کے بجلی کے نظام میں مؤثر طریقے سے شامل کرنا ہے ۔اس تجزیے کے ذریعے ، گیپکو اپنے گرڈز، فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کی صلاحیت کا جائزہ لے گا تاکہ زیادہ سطح کے ڈی ای آر انضمام کے باوجود سسٹم کے استحکام، اعتماد، سالمیت اور آپریشنل استعداد کو یقینی بنایا جا سکے ۔ یہ سٹڈی گرڈ سسٹم کی پائیداری اور قابلِ اعتماد آپریشن کے لیے اہم پہلوؤں پر بھی سیر حاصل معلومات فراہم کرے گی ۔ تقریب گیپکو ہیڈکوارٹرز میں منعقد ہوئی جس میں جنرل منیجر ٹیکنیکل معظم فضل اور نیسپاک کی طرف سے شاکر حفیظ جی ایم نے معاہدے پر دستخط کئے ۔