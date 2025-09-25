ڈسٹرکٹ بار گوجرانوالہ کے زیر انتظام سیرت النبی ؐکانفرنس
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار گوجرانوالہ کے زیر انتظام سیرت النبی ؐکانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں وکلا اور معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر نبی کریم ؐکی سیرت طیبہ، اخلاق حسنہ اور پیغامِ رحمت پر روشنی ڈالی گئی۔
تقریب کا آغاز تلاوتِ قرآنِ پاک اور نعتِ رسولِ مقبول ؐ سے ہوا۔ اس کے بعد مقابلہ نعت رسول مقبول ؐ اور مقابلہ تقریر کا انعقاد کیا گیا، جس میں وکلا برادری کے نوجوانوں نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا۔ صدر بار شرافت علی ناہرہ ایڈووکیٹ،جنرل سیکرٹری راجہ عبد المقیت خاں ایڈووکیٹ،مہمان خصوصی مولانا عبد الواحد ، ممبر پنجاب بار کونسل عرفان سعید ایڈووکیٹ ، چودھری ظہیر احمد چیمہ،سابق صدر بار صاحبزادہ منیر عباسی، سابق سیکرٹری بارحافظ و زیر علی ملک،محمد اکرم چوہان،عبدالرزاق،ذیشان الٰہی ودیگر وکلا نے خطاب میں سیرتِ طیبہ ؐ کو عصرِ حاضر کے مسائل کا حل قرار دیتے ہوئے کہا کہ نبی کریم ؐ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف اپنی انفرادی زندگی سنوار سکتے ہیں بلکہ مثالی معاشرہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ آخر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے شرکا میں انعامات، اسناد اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔