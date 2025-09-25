صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈ کیرئیرمینجمنٹ کورس کے وفد کا دورہ آ ر پی او آفس

  • گوجرانوالہ
مڈ کیرئیرمینجمنٹ کورس کے وفد کا دورہ آ ر پی او آفس

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ لاہورکے 44ویں مڈ کیرئیرمینجمنٹ کورس کے وفد نے ریجنل پولیس آ فس گوجرانوالہ کا دورہ کیا۔

 دفتر پہنچنے پرپولیس افسر وں نے استقبال کیا،بعد ازاں آ ر پی او نے شرکا وفد کوگوجرانوالہ ریجن،گجرات، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد اورنارووال کی ورکنگ بارے تفصیل سے بریف کیا، انہیں بتایا گیا کہ پولیس امن وامان قائم رکھنے اور کرائم کی صورتحال کنٹرول کرنے کیلئے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہی ہے ۔آخر میں آرپی او طیب حفیظ چیمہ نے شرکا وفد کوگوجرانوالہ ریجن پولیس کی جانب سے شیلڈ بھی پیش کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ہسپتالوں میں بائیوویسٹ الگ رکھنے کا حکم نظر انداز

جھنگ: 229 متاثرہ سکولوں میں سے 215 بحال

ایم پی ڈی ڈی کے افسروں کا مطالعاتی دورہ، کمشنر کی بریفنگ

انٹرمیڈیٹ پوزیشن ہولڈرز میں مفت الیکٹرک سکوٹیز کی تقسیم

انسداد ڈینگی: 10 روزہ ڈور ٹو ڈور مہم یکم اکتوبر سے شروع ہوگی

ماڈل یونین کونسل جدید سہولیات سے آراستہ ہوگی : ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن