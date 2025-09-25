مڈ کیرئیرمینجمنٹ کورس کے وفد کا دورہ آ ر پی او آفس
گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ لاہورکے 44ویں مڈ کیرئیرمینجمنٹ کورس کے وفد نے ریجنل پولیس آ فس گوجرانوالہ کا دورہ کیا۔
دفتر پہنچنے پرپولیس افسر وں نے استقبال کیا،بعد ازاں آ ر پی او نے شرکا وفد کوگوجرانوالہ ریجن،گجرات، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد اورنارووال کی ورکنگ بارے تفصیل سے بریف کیا، انہیں بتایا گیا کہ پولیس امن وامان قائم رکھنے اور کرائم کی صورتحال کنٹرول کرنے کیلئے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہی ہے ۔آخر میں آرپی او طیب حفیظ چیمہ نے شرکا وفد کوگوجرانوالہ ریجن پولیس کی جانب سے شیلڈ بھی پیش کی۔