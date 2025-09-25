سمبڑیال:سسرالیوں کی فائرنگ ، داماد جاں بحق ، بھا ئی زخمی
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )گھریلو جھگڑے پر سسرالیوں کی فائرنگ سے داماد جاں بحق ، بھا ئی شدید زخمی ہو گیا ،ورثا لاش جی ٹی روڈ پر رکھ کر سراپا احتجاج بن گئے ۔
اہل خانہ کے مطابق سمبڑیا ل کے علاقہ تھانہ ایئرپورٹ کے موضع منڈیر خورد کے رہائشی محمد شفیق نے چند برس قبل گاؤں ہی میں معذور لڑکی سے مرضی سے شادی کی تھی چند روز قبل بیوی ناراض ہوکر میکے چلی گئی ،بیوی کو منانے اوربچوں سے ملنے کیلئے شفیق سسرال گیا اورسسرالیوں نے بچوں سے ملنے نہیں دیا جس پر معمولی تکرار گالی گلوچ کے بعد شفیق گھر واپس آگیا کچھ دیر بعد اُس کے گھر 3 افراد اسلحہ لیکر آگئے اورگالی گلو چ ،ہاتھاپائی کے دوران ملزموں نے فائرنگ شروع کردی جس کے نتیجہ میں شفیق فائر نگ سے موقع پر جاں بحق ہوگیا جبکہ اس کا بھائی عزیر الرحمن بھی گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگیا جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کردیا گیا ،ملزم مقتول کی موٹر سائیکل لیکر فرار ہوگئے ۔ تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے مقتول کے زخمی بھائی کی درخواست پر4ملزموں راشد نواز، خرم نواز، عامر نواز اورمحمد نواز کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ مقتول کے پوسٹ مارٹم کے بعد ور ثا نے لاش کوسیالکوٹ وزیرآباد روڈ ساہووالہ کے قریب رکھ کر شدید احتجاج کیا، روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ، انتظامیہ کی جانب سے ملزموں کی گرفتاری کی یقین دہانی کرائی گئی جس پر مظاہر ین منتشر ہو گئے ۔