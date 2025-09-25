میونسپل انتظامیہ اور پیرا فورس کا تجاوزات کیخلاف آپریشن
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )میونسپل کارپوریشن انتظامیہ اور پیرا فورس کا سیالکوٹ روڈ جی ٹی روڈ پر تجاوزات کے خاتمے کیلئے مشترکہ آپریشن ۔
کمشنر سید نوید حیدر شیرازی کے حکم پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر علی چٹھہ کی نگرانی میں پیرافورس اور عملہ کیساتھ کارروائی کرتے ہوئے ڈی سی آفس سے سیالکوٹ بائی پاس چوک ، جی ٹی روڈ پر 200سے زائد روڈ پر لگی عارضی وپختہ تجاوزات کا موقع پر خاتمہ کر اتے ہوئے 3افراد گرفتار کرلیے ۔100کے قریب تجاوزات کنندہ کو ازخود فوری تجاوزات ہٹانے کی یقین دہانی پر وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔دوران آپریشن 2ٹرک سامان ،گیس سلنڈر،کنڈے ،فریج کی چوکیاں،پھٹے ،کرسیاں،ہورڈنگ بورڈ سمیت دیگر سامان قبضہ میں لیکر محکمانہ کارروائی شروع کردی گئی۔