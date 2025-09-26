صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مینجمنٹ کورس کے 7رکنی وفد کا واسا گوجرانوالہ آفس کا دورہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)53ویں مینجمنٹ کورس کے 7رکنی وفد کا واسا گوجرانوالہ آفس کا دورہ ،ایم ڈی واسا چودھری اکرام اللہ نے انہیں تمام شعبوں بارے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ۔۔۔

 واسا اس وقت شہر کی 73 یونین کونسلوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور اسکے 400 سے زائد سینٹری ورکرز سپروائزرز اور دیگر افسر فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کی شکایات کا ازالہ کیا جاتا ہے ۔سیوریج لائنوں کی صفائی اور بالخصوص نالوں کی صفائی موسم برسات سے قبل از وقت کر دی جاتی ہے اور موسم برسات کے دوران واسا کے تمام عملہ اور افسروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں اسی طرح شہر بھر میں نئی سوریج لائنوں کی تنصیب کا کام بھی تیزی سے جاری ہے ۔

 

