حسن نشاط گھمن ڈپٹی انفارمیشن سیکر ٹری پی ٹی آئی نامزد
تحریک انصاف سنٹرل پنجاب کے صدر احمد چٹھہ اور جنرل سیکرٹری رانا بلال اعجاز نے ڈسکہ کے سر گرم رکن حسن نشاط گھمن ایڈووکیٹ کو ڈپٹی انفارمیشن سیکر ٹری پنجاب نامزد کر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ حسن نشاط گھمن کی نامزدگی پر ڈسکہ کی سیاسی سماجی مذہبی و کاروباری شخصیات نے مبارک باد پیش کی ہے ۔