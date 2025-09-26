نہری پانی چوری پر 9زمیندار وں کیخلاف مقدمات درج
کامونکے (نامہ نگار)نہری پانی چوری کرنے والے 9 زمیندار پکڑے گئے۔گذشتہ روز صدر پولیس نے کینال مجسٹریٹ اختر پرویزکی درخواست پر اکبر گھنوکی سے نہری پانی چوری کرنے پر سردار، عارف،گلزار،شفیق،مختار،اعظم،سمیع اللہ،وارث اور مراد کیخلاف مقدمات درج کر لئے ۔
