صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہری پانی چوری پر 9زمیندار وں کیخلاف مقدمات درج

  • گوجرانوالہ
نہری پانی چوری پر 9زمیندار وں کیخلاف مقدمات درج

کامونکے (نامہ نگار)نہری پانی چوری کرنے والے 9 زمیندار پکڑے گئے۔گذشتہ روز صدر پولیس نے کینال مجسٹریٹ اختر پرویزکی درخواست پر اکبر گھنوکی سے نہری پانی چوری کرنے پر سردار، عارف،گلزار،شفیق،مختار،اعظم،سمیع اللہ،وارث اور مراد کیخلاف مقدمات درج کر لئے ۔

نہری پانی چوری کرنے والے 9 زمیندار پکڑے گئے۔گذشتہ روز صدر پولیس نے کینال مجسٹریٹ اختر پرویزکی درخواست پر اکبر گھنوکی سے نہری پانی چوری کرنے پر سردار، عارف،گلزار،شفیق،مختار،اعظم،سمیع اللہ،وارث اور مراد کیخلاف مقدمات درج کر لئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:لفٹ فوری فعال،پانی،صفائی انتظامات بہتر بنانے کا حکم

سیلاب نقصانات کا تخمینہ،سروے کا کل سے آغاز

سوشل میڈیا کے مفید استعمال پر سیرت کانفرنس کا انعقاد

مہربان کیمپ میں عطیات جمع کرانے کا سلسلہ جاری

ڈی ایس ریلوے کا ملتان تا خانیوال سیکشن کاموٹر ٹرالی پر معائنہ

وہاڑی :داماد کا ساتھیوں کی مدد سے ساس، بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ