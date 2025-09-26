ڈاکو دوافراد سے ہزاروں روپے لوٹ کرفرار
راہوالی (نمائندہ دنیا)ڈاکو شہری سے گن پوائنٹ پر 40ہزار روپے نقدی چھین کر فرار ،کوٹلی صابو کا رہائشی مظہر موٹر سائیکل پر رات ساڑھے سات بجے تلونڈی روڈ پر گھر واپس آرہا تھا کہ قینچی موڑ کے قریب دو ڈاکو 40ہزار روپے چھین کر فرار ہو گئے۔
ڈاکو مارکی کے جنرل منیجر سے 39ہزار روپے چھین کر فرار، محلہ صدیقٍ اکبر ٹاؤن کا رہائشی عاطف مجید ارشد رات دس بجے موٹر سائیکل پراپنے گھر آرہا تھا کہ تلونڈی کھجوروالی روڈ موڑ پر موٹر سائیکل سوارڈاکو اسلحہ کے زور پر نقدی چھین کر فرار ہو گئے ۔ کینٹ پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ کوٹ بھوانی داس کے رہائشی ٹھیکیدار عبدالستار نے گوجرانوالہ میں کھدائی کا ٹھیکہ لے رکھا تھا، اپنی کرین مشین کا باکٹ مالیتی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کا سپلائی چوک کینٹ میں رکھا ہوا تھا جو چوری ہوگئی ۔ کینٹ پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔