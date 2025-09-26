نوسر باز ٹیچر سے نقدی موٹر سائیکل ،موبائل لے اڑا
راہوالی (نمائندہ دنیا)نشہ آوار چیز سونگھا کر نوسر باز سکول ٹیچر کی جیب سے ہزاروں روپے نقدی ،موبائل فون اور موٹر سائیکل ہتھیا کر رفو چکر ہو گیا۔
گورنمنٹ سکول گل والہ تعینات حسن والی احمد نگر کا رہائشی جاوید اقبال سکول ٹیچر موٹر سائیکل پرگگھڑ منڈی سے گوجرانوالہ جارہا تھا کہ چناب گیٹ کینٹ کے قریب ملزم نے سڑک کنارے کھڑے لفٹ مانگی ،سوار کرلیا توباتوں میں الجھا کر کوئی چیز سونگھا دی ،ٹیچر حواس کھو بیٹھا ،ملزم ڈاکٹر کو چیک کرانے کے بہانے گلشن کالونی بازار لے گیا اور جیب سے دو ہزار اور موبائل فون نکال کرفو چکر ہو گیا ۔کینٹ پولیس نے دمہ درج کرلیا۔