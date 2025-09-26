صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) رکشہ سے تصادم، موٹرسائیکل سوار جاں بحق ہوگیا۔ تھانہ پھلورہ کے علاقہ چک راجہ کے قریب موٹر سائیکل اور رکشہ کے درمیان تصادم میں موٹرسائیکل سوار 45 سالہ تنویر سکنہ کوٹلی ترکھاناں موقع پر جاں بحق ہو گیا۔۔۔

 رکشہ سے تصادم، موٹرسائیکل سوار جاں بحق ہوگیا۔ تھانہ پھلورہ کے علاقہ چک راجہ کے قریب موٹر سائیکل اور رکشہ کے درمیان تصادم میں موٹرسائیکل سوار 45 سالہ تنویر سکنہ کوٹلی ترکھاناں موقع پر جاں بحق ہو گیا پولیس نے نعش کوقبضہ میں لیکرسول ہسپتال منتقل کردیا۔

 

