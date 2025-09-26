رکشہ سے تصادم، 45سالہ موٹرسائیکل سوار جاں بحق
رکشہ سے تصادم، موٹرسائیکل سوار جاں بحق ہوگیا۔ تھانہ پھلورہ کے علاقہ چک راجہ کے قریب موٹر سائیکل اور رکشہ کے درمیان تصادم میں موٹرسائیکل سوار 45 سالہ تنویر سکنہ کوٹلی ترکھاناں موقع پر جاں بحق ہو گیا پولیس نے نعش کوقبضہ میں لیکرسول ہسپتال منتقل کردیا۔