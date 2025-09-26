صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی وچوری کی 12 وارداتیں، نقدی ، سامان لوٹ لیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار)ڈکیتی کی وارداتوں میں3افراد کو لوٹ لیا گیا۔چوری کی 9 وارداتوں میں شہری قیمتی چیزوں سے محروم ہوگئے ۔گذشتہ رات عزیز پورہ کے عمر سے بلدیہ آفس کے قریب چار ڈاکو چار ہزارو موبائل ،پاک ٹاؤن کے فیضان سے۔۔۔

 جی ٹی روڈ مدنی پارک کے قریب دو ڈاکو پندرہ ہزارو موبائل جبکہ منڈیالہ روڈ کے منیر اکرم سے مدنی پارک کے قریب کار سوار ڈاکو اسلحہ کے زور پر ایک لاکھ پانچ ہزار روپے اور بارہ پارسل چھین کر فرار ہوگئے ۔گذشتہ رات سلامت پورہ کے خالد وحید کی موٹر سائیکل فوڈ سٹریٹ سے چور لے گئے ۔ٹبہ محمد نگر کے صدیق کی حویلی سے بیٹری اور تار چوری ہوگئی۔پُرانی آبادی کے بلال کے گھر کا سی سی ٹی وی کیمرہ ن چور لے گئے ۔شریف پورہ کے شاہزیب کی موٹر سائیکل چور مین بازار کے قریب فارمیسی کے باہر سے لے گئے ۔رسولنگر کے احمد کا موبائل فون اُسکی دُکان سے چور لے گئے ۔کوٹ کھیونمل کے محمود کی موٹر سائیکل تحصیل آفس کے باہر سے چوری کرلی گئی۔حبیب پورہ کے رانا طاہر جاوید کی پچاس میٹر انٹرنیٹ کیبل گرڈ سٹیشن کے قریب سے چور لے گئے ۔کوٹلی پکی کے علی لقمان کے کھیتوں سے چور ٹیوب ویل کے سپیئر پارٹس لے گئے جبکہ ٹھٹھہ پنجتہ کی طاہرہ کے گھر سے چور چھ من گندم اور دیگر سامان لے گئے ۔پولیس نے مقدمات درج کرلیے ۔

 

