سڑک پر لاش رکھ کر احتجاج کرنے پرمقدمہ درج
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)سیالکوٹ وزیرآباد جی ٹی روڈ پر لاش رکھ کر احتجاج کرنے والے 100افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔
ایس ایچ او تھانہ ایئرپورٹ بلال کے مطابق سیالکوٹ وزیرآباد روڈ اڈا ساہووالہ کے قریب شفیق کی لاش کو رکھ کر مسلح افراد کی طرف سے سڑک کے دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے بند کر کے مقتول کی بے حرمتی کرنے اورپولیس کو دیکھتے ہی ڈنڈوں اورشیشے کی بوتلوں سے حملہ کرنے ،گرین بیلٹ پر لگے پودوں کو توڑنے ،اکھاڑنے اورروڈ کو بحال کرانے پر پولیس کے خلاف نعرہ بازی کرنے پر سہیل سمیت 32نامزد اور66 نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ در ج کرلیا گیا۔