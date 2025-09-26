صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :نان،روٹی،د ودھ اور گوشت مہنگافروخت

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی میں ضلعی ا نتظامیہ کی نئی قیمتوں کو مسترد کردیا گیا،نان،روٹی،د ودھ اور گوشت مہنگافروخت ہونے لگا۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کی زیر صدارت اجلاس میں تاجروں اور سول سوسائٹی کی مشاورت سے اشیائے خورونوش کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا گیاتھا۔۔۔

 جس میں دودھ 170روپے ،دہی180 روپے ،روٹی100گرام15روپے ،سادہ نان100 گرام 20روپے جبکہ چھوٹا گوشت1600بڑا گوشت800روپے کلو ریٹ مقرر کیا گیا تھاجس پر پرائس کنٹرول کمیٹیوں کوعمل درآمد کی ہدایت کی گئی تھی۔ تتلے عالی اور اس کے نواحی علاقوں میں نان بائیوں ،گوالوں اور قصابوں نے ضلعی انتظامیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے 70گرام وزن کی روٹی20 روپے ، پشاوری روٹی اور نان 30روپے جبکہ تتلے عالی اور اس کے نواحی علاقہ جات میں دودھ کی بہتر پیداوار ہونے کے باوجود کریم نکال کر دودھ220روپے لیٹر اور دھی 240سے 250وپے کلو،چھوٹا گوشت 2200اور بڑا گوشت1000 سے 1100روپے کلو بیچا جا رہا ہے ۔پرائس کنٹرول مجسٹریٹوں ،پیرا فورس مقررہ نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فروخت پر عمل درآمد پر بری طرح ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔

 

