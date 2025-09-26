کامران اولکھ کے اعزاز میں بار روم میں تقریب کا اہتمام
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)سلمان یوسف ہنجرا اور فیضان سیف ورک نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کامران اولکھ امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل کے اعزاز میں سیشن کورٹ کے بار روم میں تقریب کا اہتمام کیا۔
سینکڑوں وکلا نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر کامران اولکھ نے کہا کہ نوجوان وکلاء کے مسائل کا حل اور وکلاء برادری کی عزت و تکریم میں اضافہ ان کی اولین ترجیح ہے ۔سینئر وکلا لیاقت چٹھہ، جاوید وڑائچ، گلفام گجر صدر مسلم لیگ (ن) لائرز فورم، سرفراز بٹ سابق سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار اور رانا عامر افتخار سابق سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار نے خطاب کرتے کہا کہ کامران اولکھ پروفیشنل وکیل ہیں جنہوں نے ہمیشہ وکلاکے مسائل کے حل کے لئے جدوجہد کی ہے ان کی کامیابی کے لئے بھرپور کوشش کرینگے ۔