سیالکوٹ ائیر پورٹ انتظامیہ کانجی ائیر لائن کا جیٹ طیارہ نیلام کرنیکا فیصلہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ انٹرنیشنل ائیر پورٹ انتظامیہ نے نجی ائیر لائن کے جیٹ طیارے کو نیلام کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
ایشیا ائیر ویز نے 2017 میں اپنا جیٹ طیارہ سیالکوٹ ائیر پورٹ پر گراؤنڈ کیا اور روزانہ کی بنیاد پر کرایہ ادا کرنے کا معاہدہ کیا تاہم آٹھ سال تک کمپنی نے کرایہ کی مدمیں ادائیگی نہ کی جس پر ائیر پورٹ انتظامیہ نے سول جج سمبڑیال خورشید احمد کی عدالت میں دعویٰ دائر کردیا عدالت نے پر طیارہ نیلام کرکے ائیر پورٹ کی رقم وصول کرنے کا حکم جاری کردیا جس پر ائیر پورٹ حکام نے مذکورہ طیارہ کو 9اکتوبر2025کے روز اوپن بولی میں نیلام کرنے کا فیصلہ کرلیا ۔ طیارہ کی مارکیٹ ویلیو آٹھ ہزارلاکھ امریکی ڈالر ہے ۔