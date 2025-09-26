صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول ہسپتال ڈسکہ میں عملہ کے موبائل استعمال سے علاج متاثر

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار)سول ہسپتال ڈسکہ میں عملہ کے موبائل فون استعمال سے مریضوں کا علاج متاثرہونے لگا ،پابندی کے باوجود دوران ڈیوٹی ڈاکٹرز، نرسز ،پیرا میڈیکل سٹاف وغیرہ موبائل فونز کا استعمال کررہے ہیں۔۔۔

مریضوں کے علاج معالجے کے دوران صرف ایک فیصد ڈاکٹراپنے موبائل بند رکھتے ہیں ۔سروے کے مطابق پہلے نمبر پر موبائل استعمال لیڈی ڈاکٹر ز،دوسرے نمبر پر ینگ ڈاکٹرز ،تیسرے نمبر پر درجہ چہارم کے ملازمین جن مین وارڈ بوائے سے لیکر چوکیدار تک شامل ہیں۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے۔

 

