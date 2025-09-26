صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج اور نالوں کی صفائی کا شیڈول بنایا جائے :منشااﷲبٹ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )رکن صوبائی اسمبلی پنجاب منشااﷲ بٹ نے واسا کو ہدایت کی ہے کہ شہر میں سیوریج اور نالوں کی صفائی کا باقاعدہ شیڈول بنایا جائے اور وہ ذاتی طور صفائی کے اس کام کی نگرانی کرینگے۔

انہوں نے کہا کہ شہاب پورہ فلائی اوور عدالت گڑھ پر بھی کام میں تیزی لائی جائے جبکہ گیپکو بجلی لٹکی تاروں اور کمزور کھمبوں کا فوری حل کریں۔ یہ باتیں انہوں نے شہاب پورہ میں مسلم لیگ (ن) کے دفتر میں واسا، گیپکو اور پیسپ حکام اور لیگی رہنماؤں توحید اختر، نواز بھٹی اور چودھری بشیر سے ملاقات کرتے ہوئے کہیں۔ انہوں نے کہا کہ واسا کا ادارہ اگست میں سیالکوٹ میں قائم کیا گیا ہے اور اس کا مقصد شہر میں سیوریج کے مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا ہے ۔ 

 

