مسائل حل کیلئے حضورؐ کے اسوہ پر عمل کرناہوگا:نصیراحمد،مولانا ذوالفقار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)نبی آخرالزمان ؐکے اسوہ حسنہ پر عمل کرکے مسلم امہ کے مسائل حل اوراسے درپیش خطرات سے نمٹا جاسکتاہے لہذا ہمیں انفرادی اوراجتماعی طورپر اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہوکر اپنی دنیا وآخرت سنوارنی چاہئے۔

 ان خیالات کا اظہار ممتاز صنعتکار نصیراحمد اورمولانا ذوالفقار نے گولڈن فیوجی انڈسٹریز میں منعقدہ سالانہ محفل میلاد مصطفی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر معروف نعت خواں سید محمد علی،عطا الرسول، معید کاشف چیمہ ،رحمت علی، انیس، ضیا، وصی ، طیب اور عمران نے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے شرکا پر زوردیاکہ وہ قرآن کے ابدی قوانین پر عمل پیرا ہوں اوراسوہ رسو لؐ کے مطابق زندگی بسرکریں ۔

 

