کمشنر ، ڈی سی گوجرانوالہ کا ترقیاتی منصوبے چندا قلعہ کادورہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے شہر کے اہم ترقیاتی منصوبے چندا قلعہ فلائی اوور کے جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔
کمشنر نے ہدایت کی کہ منصوبے کی تعمیراتی رفتار میں مزید بہتری لائی جائے اورمعیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔ شہریوں کو درپیش مشکلات کو کم سے کم رکھنے کے لیے متبادل راستوں پر ٹریفک مینجمنٹ کو بہتر بنایا جائے ۔ انہوں نے مزید کہا چندا قلعہ فلائی اوور منصوبہ گوجرانوالہ کے شہریوں کے لیے ایک تحفہ ہے ، اور ہم اسے بروقت مکمل کر کے عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت، رفتار اور معیار ہماری ترجیح ہیں۔ بعد ازاں کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کامونکی کا دورہ کیا، قائداعظم پبلک اسکول کے قیام کے لیے تجویز کردہ جگہ کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر (کامونکی)ڈاکٹر زرغونہ خالد اور تحصیلدار کامونکی نے مجوزہ اراضی، اسکے قانونی پہلوؤں پربریفنگ دی۔ کمشنر نے کہا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے ۔ قائداعظم پبلک سکول جیسے ادارے خصوصاً چھوٹے شہروں میں، معیاری تعلیم کے دروازے کھولتے ہیں۔ حکومت پنجاب کا ویژن ہے کہ دیہی اور شہری علاقوں میں یکساں تعلیمی مواقع فراہم کیے جائیں۔انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کا اسکول کے قیام میں حائل تمام رکاوٹوں کو جلد از جلد دور کیا جائے ، اراضی کے تمام قانونی معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے ۔