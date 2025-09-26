منشیات فروش گروہ گرفتار بھاری مقدار میں آئس برآمد
ملکوال(سٹی رپورٹر)تھانہ ملکوال کی کارروائی، بین الصوبائی منشیات فروش گروہ گرفتار، بھاری مقدار میں آئس برآمد کرلی گئی۔
مخبری پر اسسٹنٹ سب انسپکٹر دلدار شاہ نے ساتھیوں کے ہمراہ پٹری نہر پل پر کار کو روکا مگر ڈرائیور نے کار بھگانے کی کوشش کی جس پر اے ایس آئی دلدار شاہ نے ساتھیوں کے ہمراہ پیچھا کر کے کار روک لی اور کار میں موجود تینوں افراد شاہ حسین سکنہ فضل کلے منگاہ تحصیل و ضلع مردان، بیت اللہ سکنہ زخہ خیل پائندی بازار چینہ لنڈی کوتل اور فیصل الرحمٰن سکنہ کوٹلہ میر عالم طور تحصیل و ضلع بنوں کی تلاشی لی تو ان سے بھاری مقدار میں آئس برآمد ہوئی، منشیات فروشوں کیخلاف مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ۔