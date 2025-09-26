سٹریٹ لائٹس نصب کرانے کا کام شروع کردیا:عرفان چاند بٹ
راہوالی (نامہ نگار)کنٹونمنٹ بورڈ کی وارڈ نمبر 3راہوالی کے محلوں کی گنجان گلیوں میں سٹریٹ لائٹس نصب کروانے کے کام کو ترجیحی بنیادوں پر شروع کیا گیا ہے۔۔۔
جبکہ مین بازار محلہ انصاریاں، محلہ پٹھاناں، راجپوتاں کے دونوں اطراف کے نالوں سے کچرا نکال کر صفائی کے انتظام کو مثالی بنایا جارہا ہے ان خیالات کا اظہار ممبر کنٹونمنٹ بورڈ عرفان چاند بٹ نے محلہ کشمیریاں کی گلیوں میں سٹریٹ لائٹس نصب کروانے اور مین بازار میں عملہ صفائی کی طرف سے نالوں سے کچرا نکالنے کے کام کا جائزہ لینے کے موقع پر کیا انہوں نے کہا کہ مین بازار کی تعمیر ایم این اے محمود بشیر ورک کی طرف سے ملنے والی 2کروڑ 20لاکھ کی خصوصی گرانٹ سے مکمل ہوئی ہے اب اس بازار کے نالوں سے کچرا نکالنے کے بعد صفائی کا نظام بھی مثالی بنایا جارہا ہے ۔