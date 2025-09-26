صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موبائل اور سمز کے جھگڑے پر بھائی نے بہن کو قتل کردیا

  • گوجرانوالہ
موبائل اور سمز کے جھگڑے پر بھائی نے بہن کو قتل کردیا

ڈسکہ،موترہ(نامہ نگار)موبائل فون اور سمز کے جھگڑے پر بھائی نے بہن کو قتل کردیا۔ تھانہ موترہ کے علاقہ کوٹ چڈو کا افضل اپنے بھائی اختر اور فیملی کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ۔۔۔

اسکی 20سالہ بیٹی سعدیہ افضل کے پاس موبائل اور سمیں پائی جانے پر احتشام افضل کا اپنی بہن سعدیہ افضل سے جھگڑا ہوا کچھ دیر کے بعد احتشام افضل میرے چچا زاد بھائی مزمل ولد یوسف کے ہمراہ گھر آیا اور سعدیہ افضل کو پکڑ کر زبردستی بیٹھک میں لے گئے جہاں فائر مار انہوں نے سعدیہ افضل کو شدید مضروب کر دیا اور جائے وقوعہ سے فرار ہو گئے ۔سعدیہ افضل زخموں کی تاب نہ لاتے ہو ئے دم توڑ گئی تھانہ موترہ پولیس نے مقتولہ کے والد افضل کی مدعیت میں حقیقی بیٹے احتشام افضل اور چچا زاد بھائی مزمل یوسف کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ماحول دوست شہر کیلئے تمام وسائل بروئے کار لا رہے، رندھاوا

آئیگنائٹ، وزارت آئی ٹی کے تحت اے آئی ریپر مقابلہ کا آغاز

گلگت بلتستان میں جدید طبی سہولیات فراہم کرینگے، وزیر صحت

شہباز شریف کا اقوام متحدہ میں خطاب سفارتی کامیابی، سیدال خان

تعلیمی تبادلوں، عوامی روابط سے دوطرفہ تعلقات مستحکم ہونگے، ترکیہ سفیر

ہیلتھ سروسز اکیڈمی سے ملکر مختلف منصوبے بنائینگے، رانا مشہود

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ