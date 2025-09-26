موبائل اور سمز کے جھگڑے پر بھائی نے بہن کو قتل کردیا
ڈسکہ،موترہ(نامہ نگار)موبائل فون اور سمز کے جھگڑے پر بھائی نے بہن کو قتل کردیا۔ تھانہ موترہ کے علاقہ کوٹ چڈو کا افضل اپنے بھائی اختر اور فیملی کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ۔۔۔
اسکی 20سالہ بیٹی سعدیہ افضل کے پاس موبائل اور سمیں پائی جانے پر احتشام افضل کا اپنی بہن سعدیہ افضل سے جھگڑا ہوا کچھ دیر کے بعد احتشام افضل میرے چچا زاد بھائی مزمل ولد یوسف کے ہمراہ گھر آیا اور سعدیہ افضل کو پکڑ کر زبردستی بیٹھک میں لے گئے جہاں فائر مار انہوں نے سعدیہ افضل کو شدید مضروب کر دیا اور جائے وقوعہ سے فرار ہو گئے ۔سعدیہ افضل زخموں کی تاب نہ لاتے ہو ئے دم توڑ گئی تھانہ موترہ پولیس نے مقتولہ کے والد افضل کی مدعیت میں حقیقی بیٹے احتشام افضل اور چچا زاد بھائی مزمل یوسف کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔