ڈسکہ او رگردو نواح میں گیس بندش پرخواتین پریشان
ڈسکہ(نامہ نگار)ڈسکہ او رگردو نواح میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ بندش اور کم پریشر سے خواتین پریشان ،کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا ،مہنگے داموں ایل پی جی گیس خریدنے پر مجبورڈسکہ و گردونواح میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کی وجہ سے۔۔۔
خواتین کو کھانا بنانے اور خاص طور صبح ناشتہ کے وقت شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت طلبا و طالبات اور اساتذہ کرام نے سکول وکالجز جانا ہوتا ہے فیکٹری ورکرز اور مز دورں نے کاموں اوردفاتر میں جانا ہو تا ہے اس وقت سب لوگوں کے لیئے کھانا بنتا ہے تو گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے خواتین کو کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کاکہنا ہے کہ کسی کو ہماری مشکلات کاخیال نہیں ہے مہنگے بل دینے کے باجودسوئی گیس میسر نہیں ہے کھاناپکانے کے اوقات میں پریشر بند کر دیا جاتا ہے جس سے اہلخانہ مسائل کاشکارہیں شہریوں کاکہناتھاکہ بھاری بلز دئے جاتے ہیں پھر بھی گیس نہیں ملتی کھاناپکانے کیلئے مہنگے داموں ایل پی جی خریدنی پڑتی ہے سوئی گیس حکام کو متعدد بار شکایات درج کرائیں کہ کم از کم شیڈول کے مطابق ہی گیس کی فراہمی ممکن بنا دی جائے ۔