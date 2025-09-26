میڈیکل کالج میں 150 کارنیل آئی ٹرانسپلانٹ سرجریز مکمل
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )میڈیکل کالج ٹیچنگ ہسپتال میں آنکھوں کے شعبہ میں شاندار کامیابی حاصل کی گئی ہے ، جہاں 150 کامیاب کارنیل آئی ٹرانسپلانٹ سرجریز مکمل کی جا چکی ہیں۔
یہ کامیابی نا صرف جدید طبی سہولیات کا مظہر ہے بلکہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی انتھک محنت کا نتیجہ بھی ہے بلکہ آنکھوں کے شعبہ میں نمایاں سنگِ میل عبور کیا گیا ہے ۔اس موقع پر ہیڈ آف آئی ڈیپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر عرفان قیوم ملک نے خصوصی سیمینار کا اہتمام کیا جس میں معزز مہمانوں ڈاکٹر یاسین جوئیہ فرام سری لنکا ،وایس چانسلر کے ای اہم سی لاہور پروفیسر ڈاکٹر معین ،پرنسپل جی ایم سی پروفیسر اقبال حسین ڈوگر،ایم اس جی ایم سی ڈاکٹر نئیر عمران شیرازی سمیت دیگر شعبوں کے ڈاکٹرز اور طالبعلموں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ۔سیمینار کے دوران کیک کاٹنے کی تقریب بھی ہوئی جبکہ شرکا کو کارنیل ڈونیشن کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کیا گیا۔ یہ تقریب نا صرف طبی کامیابی کا جشن ہے بلکہ انسانی ہمدردی اور عطیاتِ اعضا کی شعور و آگاہی کو اجاگر کرنے کی اہم کاوش بھی تھی۔ اس موقع پر آنکھوں کی بینائی سے محروم افراد کی زندگیوں میں بہتری کے لیے عطیاتِ قرنیہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ۔