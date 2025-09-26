انجمن تاجران متاثرین کی مدد میں بھرپور کردار ادا کریگی: شیخ ظہور
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )مرکزی انجمن تاجران کا اجلاس زیر صدارت بانی تنظیم شیخ ظہور ہوا جس میں تمام ممبران نے شرکت کی۔شیخ ظہور نے خطاب میں کہا کہ۔۔۔
مرکزی انجمن تاجران سلاب سے متاثرہ بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے ان کی بحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اس سے قبل بھی آنے والے سیلاب میں بھی مرکزی انجمن تاجران کے ممبران نے بھرپور کردار ادا کیا تھا اور لوگوں کے گھروں میں کشتیوں پر سامان پہنچایا تھا ۔صدر اسلم زاہد نے کہا دکھ کی گھڑی میں ہم متاثرین کے ساتھ ہیں تنظیم کے سرپرست حاجی نذر حسین نے کہا سیلاب زدگان ہوں یا زلزلہ زدگان ہم نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا اور دیتے رہیں گے شیخ عمران نے کہا مقامی تاجروں کے تعاون سے بھرپور تعاون کریں گے