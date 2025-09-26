صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران متاثرین کی مدد میں بھرپور کردار ادا کریگی: شیخ ظہور

  • گوجرانوالہ
انجمن تاجران متاثرین کی مدد میں بھرپور کردار ادا کریگی: شیخ ظہور

پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )مرکزی انجمن تاجران کا اجلاس زیر صدارت بانی تنظیم شیخ ظہور ہوا جس میں تمام ممبران نے شرکت کی۔شیخ ظہور نے خطاب میں کہا کہ۔۔۔

 مرکزی انجمن تاجران سلاب سے متاثرہ بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے ان کی بحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اس سے قبل بھی آنے والے سیلاب میں بھی مرکزی انجمن تاجران کے ممبران نے بھرپور کردار ادا کیا تھا اور لوگوں کے گھروں میں کشتیوں پر سامان پہنچایا تھا ۔صدر اسلم زاہد نے کہا دکھ کی گھڑی میں ہم متاثرین کے ساتھ ہیں تنظیم کے سرپرست حاجی نذر حسین نے کہا سیلاب زدگان ہوں یا زلزلہ زدگان ہم نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا اور دیتے رہیں گے شیخ عمران نے کہا مقامی تاجروں کے تعاون سے بھرپور تعاون کریں گے 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:لفٹ فوری فعال،پانی،صفائی انتظامات بہتر بنانے کا حکم

سیلاب نقصانات کا تخمینہ،سروے کا کل سے آغاز

سوشل میڈیا کے مفید استعمال پر سیرت کانفرنس کا انعقاد

مہربان کیمپ میں عطیات جمع کرانے کا سلسلہ جاری

ڈی ایس ریلوے کا ملتان تا خانیوال سیکشن کاموٹر ٹرالی پر معائنہ

وہاڑی :داماد کا ساتھیوں کی مدد سے ساس، بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ