گیپکو ریجن بھر میں ڈیجیٹل سروے کا آغاز کر دیا گیا

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد ،ڈسکہ،پھالیہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندگان دنیا،نامہ نگار)گیپکو ریجن بھر میں ڈیجیٹل سروے کا آغاز کر دیا گیا، جس کا مقصد صارفین کا درست ریکارڈ مرتب کرنا اور مسائل کے بروقت حل کے لیے شفاف نظام تشکیل دینا ہے۔

ایس ڈی او گیپکو سب ڈویژن نمبر 2 وزیرآباد عرفان مرزا نے صحافیوں کو بتایا کہ سروے کے دوران نمائندگان ہر گھر جا کر صارفین کا ڈیٹا جمع کرینگے ، جس میں شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر، مکان کی ملکیت اور دیگر ضروری معلومات شامل ہوں گی۔انہوں نے کہا کہ صارفین کی جانب سے درست معلومات فراہم کرنا نہایت اہم ہے تاکہ آئندہ بجلی بلنگ کے نظام کو بہتر اور درست بنایا جا سکے ۔ اس عمل سے فراڈ اور غیر قانونی کنکشن کی روک تھام کے ساتھ ساتھ درست بلنگ کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ گیپکو ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں ۔

 

