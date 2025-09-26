صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویکسی نیشن مہم کے دوران حملہ ،لیڈی ہیلتھ ورکرز زخمی

  • گوجرانوالہ
ویکسی نیشن مہم کے دوران حملہ ،لیڈی ہیلتھ ورکرز زخمی

منڈی بہاوالدین (نامہ نگار)نواحی گاؤں 38 چک میں ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم کے دوران لیڈی ہیلتھ ورکرز پر مقامی خواتین نے حملہ کر دیا۔ واقعہ سرکاری سکول میں اس وقت پیش آیا جب ٹیم بچیوں کو ویکسین لگا رہی تھی۔

حملہ آور خواتین نے ہیلتھ ورکرز کو تھپڑوں، ٹھڈوں سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس سے لیڈی ہیلتھ ورکر زخمی ہو گئیں اور مہم متاثر ہوئی۔ واقعے پر تھانہ کھٹیالہ شیخاں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے ۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے ہیلتھ ٹیم کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ضلع میں ویکسی نیشن مہم ہر صورت مکمل کی جائے گی ۔صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے سخت نوٹس لیکر سی ای او سے رپورٹ طلب کر لی اور ڈی پی او کو ملزموں کی جلد گرفتاری کی ہدایت دی۔ 

 

