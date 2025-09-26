صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :گیس لیکج دھماکہ سے بیٹے کے بعد باپ بھی چل

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ،سیالکوٹ ،منڈیکی گورائیہ(نمائندگان دنیا،نامہ نگار)دس روز قبل گیس لیکج دھماکہ میں جھلس جانے والے باپ بیٹا ہسپتال میں چل بسے ۔بازار ٹھٹھیاراں گلہ وہاب مسجد کے رہائشی ملک قیصر نے گیس لیکج چیک کرنے کیلئے آگ جلائی۔۔۔

 تو گیس لیکج کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی تھی جس سے 50 سالہ قیصر، اس کا بیٹا 10 سالہ جنید اور ہمسائیہ 4 سالہ موسیٰ شدید جھلس کر زخمی ہوگئے تھے تینوں زخمی میوہسپتال لاہور میں زیر علاج تھے جنیدایک روز قبل اور اسکا باپ قیصر گزشتہ روزجان کی بازی ہار گیا یکے بعد دیگرے باپ بیٹے کے جنازے اٹھے تو کہرام مچ گیا اس موقع پر ہرآنکھ اشکبار اورعلاقہ کی فضا سوگوار تھی باپ بیٹے کو نماز جنازہ کے بعد آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کردیا گیا۔نماز جنازہ میں کسی سیاسی شخصیت نے شرکت نہ کی ۔

 

