گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں دو اہم تقریبات کا اہتمام
گوجرانوالہ ( سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں دو اہم تقریبات کا انعقاد ہوا۔ ایک تقریب میں پاکستان ریونیو آٹومیشن پرائیویٹ لمیٹڈ (PRAL) اور آر ٹی او گوجرانوالہ کی ٹیم نے ارکان چیمبر کو ڈیجیٹل انوائسنگ کے حوالے سے بریفنگ دی، دوسری تقریب میں سری لنکا کے ہائی کمشنر نے ٹیم کے ہمراہ چیمبر کا دورہ کیا۔
پی آر اے ایل کی جانب سے جنرل منیجر سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ اور ممبر بورڈ آف مینجمنٹ عابد نعیم اپنی ٹیم کے ہمراہ سیشن میں شریک ہوئے ۔ اس موقع پر آر ٹی او گوجرانوالہ کے کمشنر ایف بی آر زون 2 ماجد چودھری بھی موجود تھے ۔ صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری رانا صدیق خاں، سابقہ صدر رانا ناصر، سینئر ارکان، ایگزیکٹو باڈی اور چیمبر کے دیگر ممبران نے مہمانوں کا استقبال کیا۔پی آ رے ایل کی ٹیم نے ارکان کوڈیجیٹل انوائسنگ کے نظام پر جامع بریفنگ دی اور انکے سوالات و خدشات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ارکان نے اس نظام کے تحت ممکنہ مسائل پر گفتگو کی اور اپنی مشکلات پیش کیں۔ اس موقع پر عابد نعیم نے صدر رانا صدیق خاں کا شکریہ ادا کرتے کہا کہ انہوں نے ارکا ن کیلئے اہم اور معلوماتی پلیٹ فارم مہیا کیا۔سری لنکا کے ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل (ر)فریڈ سینیوی رتھنے اپنی ٹیم کے ہمراہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس پہنچے جہاں ان کا استقبال نائب صدر چودھر ی یوسف، سعد عرفانی، فیصل ستار اور میاں عتیق نے کیا۔اس موقع پر خطاب کرتے چودھری یوسف نے کہا گوجرانوالہ پاکستان کا بڑا اور اہم شہر ہے جس میں بے پناہ پوٹینشل موجود ہے ۔ یہاں کا ایس ایم ایز سیکٹر دنیا کی ہر قسم کی مصنوعات تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔سری لنکن ہائی کمشنر نے کہا سری لنکا میں سرمایہ کاری اور تجارت کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ پاکستان سے بزنس وفود کو وہاں کا دورہ کرنا چاہیے ۔ الیکٹریکل اور فارماسیوٹیکل کے شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات ہیں اور ویزہ کے حصول میں بھی کسی قسم کی دشواری نہیں۔