سیالکوٹ :تحصیل اور لہائی بازار میں تجاوزات کیخلاف آپریشن
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر کی ہدایت پرسب ڈویڑنل انفورسمنٹ آفیسر افضل سکھیرا کی سربراہی میں تحصیل بازار اور لہائی بازار میں تجاوزات کیخلاف بھرپور آپریشن کیا گیا۔
اس موقع پر سینئر انویسٹی گیشن آفیسر حسنین منیر بھی موجود تھے ۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والی متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں۔ایس ڈی ای او افضل سکھیرا نے کہا کہ شہری اور دکاندار قانون کی پاسداری کریں، عوامی سہولت کے پیش نظر یہ آپریشنز جاری رہیں گے اور خلاف ورزی پر رعایت نہیں برتی جائے گی۔