سیلاب متاثرین کو بجلی بل معافی غیر ذمہ دارانہ رویے کی نذر
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وفاقی حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کے بل معاف کرنے کا اعلان مقامی انتظامیہ اور گیپکو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی نذر ہوگیا۔
وزیرآباد کے متعدد علاقے ، جہاں سیلابی پانی 4سے 6 فٹ تک کھڑا رہا اور شہریوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، فلڈڈ ایریاز قرار ہی نہ دیئے گئے۔ اس کے برعکس وہاں کے صارفین کو بھاری بھرکم بجلی کے بل بھیج دیئے گئے ہیں۔شہریوں کے مطابق شیش محل،نعیم کالونی،لالہ زار کالونی،گارڈن ٹاؤ ن،مثمن برج، جناح کالونی، مسلم روڈ، ماڈل کالونی، سکندر پورہ، حاجی پورہ، مین بازار ،گوندل پورہ،پیر کوٹ، گھکا میتر،لویری والا،ہری پور سمیت درجنوں علاقوں میں سیلاب نے گھروں اور سامان کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ سکندر پورہ میں شہری واٹر پمپ میں کرنٹ آنے سے جاں بحق بھی ہوا، لیکن اسکے باوجود ان علاقوں کو فلڈڈ ایریاز میں شامل نہیں کیا گیا، جو متاثرین کے ساتھ زیادتی ہے ۔انجمن تحفظ حقوق عوام کے صدر افتخار بٹ، صابر حسین بٹ، ضمیر کاظمی و دیگر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے وزیرآباد کے ان تمام علاقوں کو سیلاب متاثرہ ڈکلیئر کیا جائے اور آئندہ ماہ بجلی بلوں میں ریلیف فراہم کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ گیپکو حکام فلڈڈ ایریاز کی لسٹیں بھی میڈیا کو جاری کریں تاکہ مقامی و سماجی افراد کی نشاندہی سے سیلابی صورتحال سے آگاہ کر سکیں۔