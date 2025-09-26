صدرگجرات چیمبر ،دونائب صدور ذاتی مصروفیات پر مستعفی
گجرات(سٹی رپورٹر)گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر باؤ منیر پشاوری، سینئر نائب صدر موسیٰ ندیم ملہی اور نائب صدر فہد رفیق نے ذاتی مصروفیات پرگجرات چیمبر کے عہدو ں سے استعفے دے دیئے۔۔۔
ایگزیکٹو کمیٹی نے انکے استعفے منظور کرلئے جبکہ شاہین فاؤنڈر گروپ کی طرف سے متفقہ امیدوار احمد حسن مٹو صدر، اکرام افضل بٹ سینئر نائب صدر جبکہ مرزا عدنان فیصل نائب صدر کیلئے کل کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے ۔ اس موقع پر صدر شاہین گروپ حاجی ناصر محمود، صدر فاؤنڈر گروپ اشفاق رضی، سابق صدور طارق بلال ملک، ثوبان ظہیر بٹ، عدنان اقبال مکی، عامر نعمان، مرزا مشتاق، سابق سینئر نائب صدر خرم الطاف بھٹی اور دیگر ایگزیکٹو ممبران کی بڑی تعداد شریک تھی ۔ اس موقع پرمیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے باؤ منیر پشاوری نے کہا کہ ہم اپنے گروپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری قیادت نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر ہم نے عمل کیا ہے ۔ ہمیں اپنی لیڈر شپ پر اعتماد ہے اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ چلیں گے ۔