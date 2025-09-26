صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدرگجرات چیمبر ،دونائب صدور ذاتی مصروفیات پر مستعفی

  • گوجرانوالہ
صدرگجرات چیمبر ،دونائب صدور ذاتی مصروفیات پر مستعفی

گجرات(سٹی رپورٹر)گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر باؤ منیر پشاوری، سینئر نائب صدر موسیٰ ندیم ملہی اور نائب صدر فہد رفیق نے ذاتی مصروفیات پرگجرات چیمبر کے عہدو ں سے استعفے دے دیئے۔۔۔

 ایگزیکٹو کمیٹی نے انکے استعفے منظور کرلئے جبکہ شاہین فاؤنڈر گروپ کی طرف سے متفقہ امیدوار احمد حسن مٹو صدر، اکرام افضل بٹ سینئر نائب صدر جبکہ مرزا عدنان فیصل نائب صدر کیلئے کل کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے ۔ اس موقع پر صدر شاہین گروپ حاجی ناصر محمود، صدر فاؤنڈر گروپ اشفاق رضی، سابق صدور طارق بلال ملک، ثوبان ظہیر بٹ، عدنان اقبال مکی، عامر نعمان، مرزا مشتاق، سابق سینئر نائب صدر خرم الطاف بھٹی اور دیگر ایگزیکٹو ممبران کی بڑی تعداد شریک تھی ۔ اس موقع پرمیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے باؤ منیر پشاوری نے کہا کہ ہم اپنے گروپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری قیادت نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر ہم نے عمل کیا ہے ۔ ہمیں اپنی لیڈر شپ پر اعتماد ہے اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ چلیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: اربوں کے فنڈز کی جانچ پڑتال کا فیصلہ

ورلڈ بینک کے وفد کی سیکرٹری بلدیات سے ملاقات

وزیر تعلیم سے یونیسف کے وفد کی ملاقات

اشتہارات کا قانون کالعدم قرار دینے کی درخواست ، مدعی کو وکیل کرنیکی مہلت

اکیڈمیز، ٹیوشن سنٹرز کو قواعدو ضوابط میں لانے کا بل پیش

1ہزار لٹر جعلی دودھ تلف، ملزم گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ