صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے :فرحان مجتبیٰ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے یونین کونسلز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جاری صفائی آپریشن کا جائزہ لیا۔۔۔
اور موقع پر موجود عملے کی حاضری اورصفائی کی صورتحال کا معائنہ کرتے ہوئے افسروں اور ورکرز کو ہدایت کی کہ صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا حکومت پنجاب کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گوجرانوالہ شہر میں صفائی کا نظام جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے جدید مشینری، گاڑیاں اور افرادی قوت کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے ۔انہوں نے کنٹریکٹرز اور عملے کو سختی سے ہدایت کی کہ حاضری کو یقینی بنایا جائے اور فیلڈ ورک میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غیر ذمہ دارانہ رویے کے حامل اہلکاروں کیخلاف سخت کارروائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی تعاون کے بغیر کوئی بھی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے شہری کوڑا کرکٹ مقررہ ڈسٹ بنز میں ڈالیں۔