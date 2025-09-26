حساس ادارے کا افسر بن کر شہریوں کو لوٹنے والا پکڑاگیا
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)حساس ادارے کا افسر بن کر شہریوں کو لوٹنے والا پکڑاگیا، تھانہ اروپ میں زبیر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم قمروقار کو گرفتار کرلیاگیا۔۔۔
ملزم نے حساس ادارے کا ا افسر ظاہر کر کے 34 لاکھ روپے لوٹے تھے جبکہ عاطف سعید نے بھی 17 لاکھ ہڑپ کرنے کی درخواست دے دی۔ شہری فیاض نے بھی تھانہ لاکھوں روپے لوٹنے والے قمر وقار کیخلاف درخواست دائر کروا دی ۔ملزم و وردی پہن کر حساس ادارے کا افسر ظاہر کرکے رقم لوٹتا رہا ۔قمر وقار ولد ذوالفقار جو وحدت کالونی گوجرانوالہ کا رہائشی ہے جس کیخلاف کی انکوائری جاری ہے ،ملزم کیخلاف اور بھی متعدد شہری سامنے آگئے جنہوں نے سی پی او گوجرانوالہ کو درخواستیں دے دی ہیں۔ ملزم باوردی ہو کر اسلحہ کی نمائش اور اپنا پروٹوکول دکھا کر رقم بٹورتا تھا۔ فیاض نے الزام لگایا ہے کہ ملزم ایک اصلی آفیسر کا نام استعمال کرکے لوٹتا تھا ۔