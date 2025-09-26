پولیس عوامی مسائل کا فوری حل یقینی بنائے ، بابر علاؤالدین
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیئرپرسن وزیراعلیٰ پنجاب انسپکشن، سرویلنس و مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ بریگیڈیئر (ر)بابر علاؤالدین نے ڈی ایس پی آفس وزیرآباد کا دورہ کیا اور ڈی ایس پی عبدالحمید ورک سے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ لی۔
بابر علاؤالدین نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر صوبے میں طرز حکمرانی، انصاف کی فوری فراہمی اور کرپشن کے خاتمے کیلئے زیرو ٹالرینس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی سطح پر ناانصافی اور کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے پولیس کو ہدایت کی کہ شہریوں کے مسائل کے فوری حل کو یقینی بنائیں اور قانون کے نفاذ میں بلاامتیاز کارروائی کریں۔ عوامی شکایات پر بروقت ردعمل اور شفاف کارروائی ہی حکومت پر عوامی اعتماد کی ضمانت ہے ۔