سیلاب کی گزرگاہ پر زندگی اجیرن، اراضی ریگستان میں تبدیل
علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر)سیلاب کی گزرگاہ پر زندگی اجیرن، ہزاروں ایکڑ زمین ریگستان میں تبدیل، متاثرین دہائیاں دینے پر مجبور ہوگئے ۔ حالیہ سیلاب نے دریائے چناب سے ملحقہ علاقوں کو کھنڈر بنا دیا۔
لاکھوں ایکڑ زرخیز زمین ریت کے ڈھیر میں بدل گئی، ہزاروں ایکڑ پر محیط فش فارم تباہ ہو گئے ، اور سینکڑوں خاندان مشکلات کی دلدل میں پھنس گئے ہیں۔فصلیں تباہ، آشیانے برباد، مال مویشی لقمہ اجل اور گھروں کی بنیادیں کمزور ہو کر زمین بوس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ انسان اور جانور دونوں غذائی قلت کا شکار ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بحالی کی کوئی کوشش دکھائی نہیں دے رہی۔کئی کئی فٹ ریت زمین پر چڑھ جانے سے ٹیوب ویل اور بورنگ ناکارہ ہو چکے ہیں۔ کسانوں کو شدید خدشہ ہے کہ اگر فوری طور پر ریت نہ ہٹائی گئی تو گندم کی کاشت ناممکن ہو جائے گی۔ متاثرہ خاندان نہ صرف خوراک کی کمی بلکہ اپنے باقی ماندہ مویشیوں کے چارے کے لیے بھی پریشان ہیں۔ بیماریوں خصوصاً جلدی امراض نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے ۔ چاول کی فصل مکمل تباہ ہونے کے بعد کسان اب گندم کی فصل کے خواب بھی بکھرتے دیکھ رہے ہیں۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ قدرتی آفات پر کسی کا کنٹرول نہیں، لیکن ان کے نقصانات سے بچاؤ اور بحالی کے اقدامات حکومت کی ذمہ داری ہے ۔ ترقی یافتہ ممالک آفات سے سبق سیکھتے ہیں، لیکن یہاں المیہ یہ ہے کہ متاثرین آج بھی اپنے بچوں اور مویشیوں کے چارے کے لیے دربدر ہیں اور کوئی پرسانِ حال نہیں۔