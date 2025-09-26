حافظ آباد :ہائرسیکنڈری سکول بوائز کی بنیادیں بیٹھ گئیں
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا،نامہ نگار)حافظ آباد میں حالیہ بارشوں کے سپیل اور سیلابی صورت حال کے باعث گورنمنٹ ماڈل ہائرسیکنڈری سکول فار بوائز حافظ آباد کی بلڈنگ کی بنیادیں بیٹھ گئیں۔ چھتوں اور دیواروں نے کلاس رومز کے فرشوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔
عمارت جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ کریک ہونا شروع ہوگئی۔جس سے سکول میں زیر تعلیم ایک ہزار سے زائد طلبہ کے سروں پر موت کے بادل منڈلانے لگے ۔ عمارت کی خستہ حالی سے طلبہ واساتذہ ہمہ وقت خوف میں مبتلا رہنے لگے ۔ ایک ہفتہ قبل بھی یہاں پر سکھیکی کے علاقہ میں نجی تعلیمی ادارے کی چھت گرنے سے پانچ طلبہ سمیت سات افراد جاں بحق ہوگئے تھے ۔ گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری سکول مانگٹ روڈ حافظ آباد جسکی تعمیر جوہڑ نما زمین پر کی گئی تھی ۔اسکی بلڈنگ اب حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد نہایت ہی شکستہ حالی کے مناظر پیش کررہی ہے ۔ چھتوں اور دیواروں پر جگہ جگہ دراڑیں پڑگئی ہیں ،ہزار سے زائد طلبہ شکستہ حال کمروں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پرمجبور ہیں ،خستہ حالی پر کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ اور جانی نقصان ہوسکتاہے ۔ طلبہ کے والدین نے سخت تشویش کا اظہار کرتے وزیر اعلیٰ مریم نواز ، چیف سیکریٹری پنجاب، کمشنر گوجرانوالہ ، ڈپٹی کمشنر اور محکمہ بلڈنگز کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طورپر مذکورہ سکول کی بلڈنگز پرتوجہ دیکر انکے بچوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جائے ۔