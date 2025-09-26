صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین کوامدادی چیک تقسیم

  • گوجرانوالہ
سیلاب میں جاں بحق افراد کے لواحقین کوامدادی چیک تقسیم

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب میں سیالکوٹ کے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین میں مالی امداد کے چیکس کی تقسیم کا آغاز ڈسکہ منعقدہ تقریب میں کیا گیا۔

صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے متاثرہ خاندانوں کو چیک دیئے ۔ اس موقع پر کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر اور دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ ذیشان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قائد نواز شریف کے عوامی خدمت کے مشن کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے ۔ پنجاب کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب میں اگر بروقت اقدامات نہ کئے جاتے تو نقصانات کئی گنا زیادہ ہوتے ،مریم نواز کی قیادت میں حکومت نے اس قدرتی آفت کا جانفشانی سے سامنا کیا ہے ۔ انسانی جان کا ازالہ ممکن نہیں مگر حکومت متاثرین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے اور ہر حقدار تک امداد شفافیت کے ساتھ پہنچ رہی ہے ۔ مریم نواز دن رات سیلاب زدگان کی خدمت میں مصروف رہیں۔ ناقدین کو جب سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے کام میں کمی نظر نہیں آئی تو وہ محض ہماری تصاویر پر تنقید کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس انہی دنوں عوام بجلی بلوں سے پریشان تھے مگر مریم نواز نے انہیں 58 ارب کا ریلیف دیا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وزیر اعلی ہر مشکل کی گھڑی میں اپنی عوام کے شانہ بشانہ موجود ہوتی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹیپا غیر فعال ، ٹریفک مسائل میں اضافہ ، شہری پریشان

جڑانوالہ میں کھلی کچہری، کمشنر و آر پی او کا عوامی شکایات پر ایکشن

عوامی خدمت میری اولین ترجیح ہے ، ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو

ڈینگی کا خطرہ ، فوگنگ سپرے کے فوری اقدامات کا حکم

چنیوٹ:سکیورٹی اور انسداد تجاوزات مہم تیز کرنے کا فیصلہ

ویمن یونیورسٹی نے پروفیسرز آف پریکٹس کی منظوری دیدی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ