وزیرآباد:پنجاب کالج کی پوزیشن ہولڈرطالبہ کیلئے تعریفی سند

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب کالج وزیرآباد کی طالبہ کا اعزاز ،ایف ایس سی میڈیکل کی طالبہ کی بورڈ میں تیسری پوزیشن ،پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کی جانب سے ہونہار طالبہ کے لیے تعریفی سند و مبارکباد دی گئی۔

وفد میں شامل چیمبر آف ایجوکیشن کے صابر بٹ ،سر فیاض ایڈووکیٹ،محمد شہزاد اور قیصر انور بٹ ایڈووکیٹ کی پوزیشن ہولڈر طالبہ کے ادارہ پنجاب کالج آمد ،وفد نے کالج کے پرنسپل آصف عثمانی سے ملاقات کی اوقرہونہار طالبہ ثمن اشرف کو ایف ایس سی پارٹ ٹو کے امتحان میڈیکل شعبہ میں گوجرانوالہ بورڈ میں تیسری پوزیشن اور ضلع وزیرآباد میں پہلی پوزیشن لینے پر مبارکباد دی۔ وفد نے طالبہ کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا اور طالبہ کے اساتذہ ،والدین اور پرنسپل کالج پروفیسر حافظ آصف عثمانی کو مبارکباد پیش کی۔ صابر بٹ نے کہا کہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل اور روشن پاکستان کی علامت ہیں جن کی تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ کی انتھک محنت اسوقت معراج کو پہنچ جاتی ہے ،انہوں نے ہونہار طالبہ ثمن اشرف کے والدین کو مبارک دیتے کہا کہ چیمبر آف ایجوکیشن ہونہار بیٹی کے بہتر مستقبل و مستقبل میں کامیابیوں کے لیے دعا گو ہے ۔

 

