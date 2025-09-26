صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا سے ریٹائرملازمین کوواجبات کاچیک دلوانے پرتقریب

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )چیئرمین سی بی اے یونین میونسپل کارپوریشن حاجی رحمت انصاری نے انتھک کاوشوں سے واسا سے ریٹائرمنٹ پانے والے ملازمین کو 6839643کے واجبات کا چیک دلوادیا۔

اس موقع پرتقریب میں ملازمین کی خوشی قابل دید تھی۔ انہوں نے چیئرمین رحمت انصاری و دیگر قائدین کے حق میں نعرے بازی کی اور کہا کہ آج ہم بہت خوش ہیں کہ ہم کو فرشتہ نما لیڈر ملا ہے جس نے اپنی بھر پور کاوشوں سے ملازمین کو واجبات دلوائے ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے ان کو اپنا ووٹ دیا اور کامیاب ہونے پر انہوں نے سب ورکر کو اپنا جان کر ہر جگہ ہمارا ساتھ دیا۔انہوں نے مزید کہا کہ ہم آنے والے الیکشن میں بھی انکی جیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ہر دفترمیں ملازمین سے ووٹ مانگیں گے اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیابی دلوائینگے ۔اس موقع پرابراربٹ ،اسد نورانی، جنرل سیکرٹری نیو واسا لیبر یونین رانا توقیر،انچارج فنانس برانچ عمر وقاص،آفس سیکرٹری فرقان،نادر،زمان بٹ،مدثر حمید مغل،ملک معظم بھی موجود تھے ۔

 

