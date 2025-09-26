الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت سیلاب متاثرین کوراشن تقسیم
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا،نامہ نگار)الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، 500 افراد میں خشک راشن، چٹائیاں، تولیے اور دیگر روزمرہ استعمال کی ضروری اشیا تقسیم کی گئیں تاکہ متاثرین کی فوری ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔
یہ تقریب مرکزی ڈونر شہید سطحی کی زیر نگرانی مرحلہ وار مکمل ہوئی، جنہوں نے تقسیم کے عمل کو شفاف اور منظم انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔تقریب میں الخدمت فاؤنڈیشن کے سرپرستِ اعلیٰ ملک شوکت پھلروان، ضلعی صدر اظہر قیوم چیمہ، رب نواز تارڑ، حنیف گوندل، طارق یعقوب، ابوبکر علوی، مظفر اقبال بھٹی، اکرم عباسی، ثاقب چٹھہ، رائے نواز اور عدنان احمد سمیت فاؤنڈیشن کے دیگر عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی۔اس موقع پر مقررین نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ آزمائش کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور سیلاب زدگان کی بحالی تک یہ تعاون جاری رہے گا۔ انہوں نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر میدانِ عمل میں آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کو کم کیا جا سکے ۔