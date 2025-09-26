مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے متاثرین کو سامان روانہ
ڈسکہ(نامہ نگار،نمائندہ دنیا)پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے سیلاب متاثرین کو سامان بھیجنے کیلئے تقریب کا انعقاد ہوا جس میں اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر ،ڈی ایس پی خالد اسلم جٹھول اور ضلعی صد ر رابطہ تنظیم امتیاز مکی ودیگر بھی موجود تھے۔۔۔
صدر ضلعی رابطہ تنظیم امتیاز مکی نے بتایا کہ مشکل کی گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اسی بدولت مرکزی مسلم لیگ ضلع سیالکوٹ سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے 300گھرانوں کیلئے بیڈ، بستروغیرہ اور ایک ماہ کے راشن کاسامان اکٹھا کیاہے جو سیلاب متاثرین کے علاقوں میں جاکر مرکزی مسلم لیگ کے رضا کار فراہم کریں گے ،سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے شہریوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ اُن کی کچھ حوصلہ افزائی ہوسکے ،اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سعدیہ جعفر اور ڈی ایس پی خالم اسلم جٹھول نے کہا کہ سیلاب نے پنجاب سمیت پورے ملک میں تباہی مچا کر رکھ دی ہے سیلاب متاثرین کے مدد کر نا بہت بڑا کام ہے مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے سیلاب متاثرین کیلئے 300 گھرانوں کیلئے سامان اکٹھا کرکے لیجانا خوش آئندہ بات ہے ایسے کاموں میں ہر کسی کو آگے بڑھنا چاہیے ،انتظامیہ کی طرف سے جہاں ضرورت پڑی توہم سب حاضر ہیں ۔